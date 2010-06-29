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Dünya

Belçika'dan Türkiye'ye AB desteği

Belçika devralmaya hazırlandığı Avrupa Birliği (AB) başkanlığı sırasında Hırvatistan, İzlanda ve Türkiye’nin bloğa üyeliğini destekleyecek.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Belçika’nın AB işlerinden sorumlu devlet bakanı Olivier Chastel İspanyol meslekdaşı Diego Lopez Garrido ile düzenlediği ortak basın toplantısında önümüzeki aylarda Türkiye ile müzakerelerde yeni bir fasıl açılabileceğini ileri sürdü.


Belçika AB’nin rotasyonla değişen başkanlığını 1 temmuzda İspanya’dan devralacak.


AB Türkiye ile üyelik görüşmelerine 2005 yılında başlamış ama bu süreç çok yavaş ilerleme göstermişti.


Aday ülkelerin AB üyeliği için yerine getirmesi gereken 35 politika faslından sadece 12 tanesi müzakerelere açıldı.


Ankara’nın AB üyesi olan Kıbrıslı Rumlara sınırlarını açmayı redetmesi nedeniyle 8 fasıl tamamen kapalı tutuluyor.


AB liderleri İzlanda’nın balina avcılığı ve bankalarının iflası nedeniyle İngiliz ve Hollandalı yatırımcıların büyük zararlara uğramasına karşın 17 Haziran'da bu ülkeyle üyelik görüşmelerinin başlatılmasını kararlaştırmıştı.

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