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Dünya

BELÇİKA'DA KRAL'DAN YENİ GİRİŞİM BRÜKSEL (A.A)

02 Mart 2011 20:01

-BELÇİKA'DA KRAL'DAN YENİ GİRİŞİM BRÜKSEL (A.A) - 02.03.2011 - Belçika'da 13 Haziran 2010 seçimlerinin ardından geçen 262 günde hala hükümet kurulamazken, Kral II. Albert siyasi tıkanıklığı aşma görevini Flaman Hristiyan Demokratların Başkanı Wouter Beke'ye verdi. Arabuluculukla görevlendirilen yedinci isim olan Beke, farklı beklentiler içindeki Flaman ve Valon partilerini yeni hükümet programı üzerinde uzlaştırmaya çalışacak. Federe yapılı Belçika'da, kişi başına düşen gelirin 32 bin avro düzeyinde bulunduğu Flaman bölgesi ile 23 bin avro düzeyindeki Valon bölgesi arasında refahın paylaşımı, seçim bölgelerinin dağılımı ve resmi diller konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.  Flamanlar zengin kuzeyden güneye kaynak aktarımına ve Fransızca'nın çift dilli Brüksel'in çevresindeki Flaman kasabalarında kullanılmasına karşı çıkarken, Valonlar eşitlik talep ediyor. Flaman partileri otonom bölgelerin yetkilerinin artırılmasını istiyor, Valon partileri ise bunu ülkeyi bölme hazırlığı olarak görüyor.

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