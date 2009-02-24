Belçika'daki 'Türk köyü'nde yine coşku var

Belçika'daki "Türk Köyü" Faymonville'de düzenlenen karnaval olumsuz hava koşullarına rağmen coşkulu geçti.



Kendilerini asırlardır "Türk" olarak adlandıran Faymonvilleliler, Türk bayraklı süvarilerin öncülüğünde kortejde başı çekerken, her yıl farklı ülkeleri temsil eden komşu köyler ilginç kıyafetleri ve danslarıyla dikkati çekti.



Belçika'nın Almanya sınırına yakın Arden dağları bölgesinde, yaklaşık bin kişinin yaşadığı Faymonville köyünün meydanında, Belçika ve Valonya otonom bölgesi bayraklarının yanında Türk bayrağı da dalgalanıyor.



Köyün merkezinde, bugün kütüphane olarak kullanılan binanın girişinde, mermer üzerine oyulmuş ay yıldız, binanın içindeyse camlara işlenmiş Türk bayrağı motifleri dikkati çekiyor.



"Turkenblut" (Türk Kanı) markalı likör üretiminin de yapıldığı Faymonville'deki tek otel "Le Vieux (Eski) Sultan" adını taşıyor. Köyün futbol takımı RFC Turkania (Genç Türkler Birliği) Belçika amatör liginde Türk bayraklı logosuyla mücadelesini sürdürüyor.



Neden Türk köyü deniyor?



Faymonville'e "Türk Köyü" denilmesi ve Türk bayrağının bu köyün sembolü olması, çeşitli rivayetlerle izah ediliyor. Bazı köylüler, bu geleneğin 8'inci yüzyıldan kaldığını savunuyor. Buna göre, 716 yılında, Ardenlerdeki Ambleve savaşında yöre halkı Hristiyanlara karşı Müslümanların yanında yer aldı. Fakat söz konusu savaşın Neustria ve Franklar arasında geçmesi ve Müslümanları doğrudan etkilememesi bu ihtimali zayıflatıyor.



En yaygın rivayette ise 16. ve 17. yüzyıllarda, Osmanlı'ya karşı koymak için Kilise önderliğinde Avrupa'da toplanan vergilere katılmayı reddeden Faymonville köylüleri, "Müslümanlarla gizli ittifak yaptıkları" gerekçesiyle "Türk" olarak adlandırıldılar.



Bugün hayatta olan yaşlı köylüler, "Türk olarak adlandırılmanın yararını İkinci Dünya Savaşı'nda gördük" diyerek, Belçika'yı işgal eden Nazi ordularının her yeri bombalarken ay yıldızlı bayrağı gördükleri bu köye hiçbir zarar vermediklerini anlatıyor.