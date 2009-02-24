T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika'daki 'Türk köyü'nde yine coşku var

Belçika'daki "Türk Köyü" Faymonville'de düzenlenen karnaval olumsuz hava koşullarına rağmen coşkulu geçti

24 Şubat 2009 02:00

Belçika'daki "Türk Köyü" Faymonville'de düzenlenen karnaval olumsuz hava koşullarına rağmen coşkulu geçti.

Kendilerini asırlardır "Türk" olarak adlandıran Faymonvilleliler, Türk bayraklı süvarilerin öncülüğünde kortejde başı çekerken, her yıl farklı ülkeleri temsil eden komşu köyler ilginç kıyafetleri ve danslarıyla dikkati çekti.

Belçika'nın Almanya sınırına yakın Arden dağları bölgesinde, yaklaşık bin kişinin yaşadığı Faymonville köyünün meydanında, Belçika ve Valonya otonom bölgesi bayraklarının yanında Türk bayrağı da dalgalanıyor.

Köyün merkezinde, bugün kütüphane olarak kullanılan binanın girişinde, mermer üzerine oyulmuş ay yıldız, binanın içindeyse camlara işlenmiş Türk bayrağı motifleri dikkati çekiyor.

"Turkenblut" (Türk Kanı) markalı likör üretiminin de yapıldığı Faymonville'deki tek otel "Le Vieux (Eski) Sultan" adını taşıyor. Köyün futbol takımı RFC Turkania (Genç Türkler Birliği) Belçika amatör liginde Türk bayraklı logosuyla mücadelesini sürdürüyor.

Neden Türk köyü deniyor?

Faymonville'e "Türk Köyü" denilmesi ve Türk bayrağının bu köyün sembolü olması, çeşitli rivayetlerle izah ediliyor. Bazı köylüler, bu geleneğin 8'inci yüzyıldan kaldığını savunuyor. Buna göre, 716 yılında, Ardenlerdeki Ambleve savaşında yöre halkı Hristiyanlara karşı Müslümanların yanında yer aldı. Fakat söz konusu savaşın Neustria ve Franklar arasında geçmesi ve Müslümanları doğrudan etkilememesi bu ihtimali zayıflatıyor.

En yaygın rivayette ise 16. ve 17. yüzyıllarda, Osmanlı'ya karşı koymak için Kilise önderliğinde Avrupa'da toplanan vergilere katılmayı reddeden Faymonville köylüleri, "Müslümanlarla gizli ittifak yaptıkları" gerekçesiyle "Türk" olarak adlandırıldılar.

Bugün hayatta olan yaşlı köylüler, "Türk olarak adlandırılmanın yararını İkinci Dünya Savaşı'nda gördük" diyerek, Belçika'yı işgal eden Nazi ordularının her yeri bombalarken ay yıldızlı bayrağı gördükleri bu köye hiçbir zarar vermediklerini anlatıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24