T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika'daki saldırganın evinde ceset bulundu BRÜKSEL (A.A)

14 Aralık 2011 11:48

-Belçika'daki saldırganın evinde ceset bulundu BRÜKSEL (A.A) - 14.12.2011 - Belçika'nın doğusundaki Liege kentindeki bombalı ve silahlı saldırıyı düzenleyen ve olay yerinde ölen kişinin evinde bir kadının cesedinin bulunduğu bildirildi. SudPress gazetesi, cesedin, saldırıdan sonra intihar ettiği sanılan Nordine Amrani'nin (33) evinde polisin yaptığı aramada bulunduğunu duyurdu. Haberde, cesedin Amrani'nin komşusuna günlük temizliğe giden 45 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirtildi. Gazete, Amrani'nin dün sabah, yardım isteme bahanesiyle işini bitiren kadını evine almış ve öldürmüş olabileceğini yazdı. Liege'in işlek meydanı Saint-Lambert'te dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, 125 kişi yaralanmıştı. Liege kentinin adalet sarayı bitişiğindeki meydanda 4 el bombası patlatarak ve kalaşnikof tüfekleriyle ateş açan iki saldırganın, Eylül 2008'de 58 ay hapse mahkum edilen arkadaşlarını kaçırmaya çalıştıkları belirtilmişti. Rehine alarak kaçan diğer saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24