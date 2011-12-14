-Belçika'daki saldırganın evinde ceset bulundu BRÜKSEL (A.A) - 14.12.2011 - Belçika'nın doğusundaki Liege kentindeki bombalı ve silahlı saldırıyı düzenleyen ve olay yerinde ölen kişinin evinde bir kadının cesedinin bulunduğu bildirildi. SudPress gazetesi, cesedin, saldırıdan sonra intihar ettiği sanılan Nordine Amrani'nin (33) evinde polisin yaptığı aramada bulunduğunu duyurdu. Haberde, cesedin Amrani'nin komşusuna günlük temizliğe giden 45 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirtildi. Gazete, Amrani'nin dün sabah, yardım isteme bahanesiyle işini bitiren kadını evine almış ve öldürmüş olabileceğini yazdı. Liege'in işlek meydanı Saint-Lambert'te dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, 125 kişi yaralanmıştı. Liege kentinin adalet sarayı bitişiğindeki meydanda 4 el bombası patlatarak ve kalaşnikof tüfekleriyle ateş açan iki saldırganın, Eylül 2008'de 58 ay hapse mahkum edilen arkadaşlarını kaçırmaya çalıştıkları belirtilmişti. Rehine alarak kaçan diğer saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.