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Dünya
Deutsche Welle

Belçika’daki rehine krizi bitti

Belçika’nın Gent kentinde bir apartmana girerek bir kişiyi rehin aldığı belirtilen dört kişiden üçü polise teslim oldu.

15 Aralık 2014 18:23


VRT televizyon kanalının verdiği görüntülerde üç şüphelinin elleri başlarının üzerinde binadan çıkartıldığı görüldü. Dördüncü kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Çevredekiler binanın uyuşturucu ticareti amacıyla kullanıldığını belirtiyor.

Gent Savcılığı Sözcüsü "olayın terörizmle, IŞİD ile ya da Sidney'deki olaylarla bir ilgisi olduğuna dair elde herhangi bir işaret olmadığını" açıkladı.

Sözcü üç kişinin silahsız olarak gözaltına alındığını belirtti.

Operasyona 20 polisin katıldığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Belçika GentSavcılığı SözcüsüIŞİDSidneyWelle Türkçe AP/AFP EC/BS

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