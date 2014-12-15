Belçika’daki rehine krizi bitti



VRT televizyon kanalının verdiği görüntülerde üç şüphelinin elleri başlarının üzerinde binadan çıkartıldığı görüldü. Dördüncü kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Çevredekiler binanın uyuşturucu ticareti amacıyla kullanıldığını belirtiyor.

Gent Savcılığı Sözcüsü "olayın terörizmle, IŞİD ile ya da Sidney'deki olaylarla bir ilgisi olduğuna dair elde herhangi bir işaret olmadığını" açıkladı.

Sözcü üç kişinin silahsız olarak gözaltına alındığını belirtti.

Operasyona 20 polisin katıldığı belirtiliyor.