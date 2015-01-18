Belçika'daki IŞİD'ciler katliam planını Türkiye'de mi yaptı?

Verviers’deki cihatçı hücrenin bir yargıcı kaçırıp kafasını kesmeyi planladığı öğrenildi. Hücrenin lideri Ebu Ömer Susi lakaplı Abdelhamid Abaaoud, istihbarata göre “Türkiye, Suriye ve Yunanistan arasında yer değiştiriyor.” AFP haber ajansı Abaaoud’un Brüksel’deki saldırı planını ‘Türkiye ya da Yunanistan’daki üslerinden yapmış olabileceğini’ öne sürdü.

Belçika’nın 56 bin nüfuslu Verviers kasabasında ortaya çıkarılan cihatçı hücreyle ilgili yeni bilgiler gün ışığına çıkıyor. France Info’nun haberine göre isimleri açıklanmayan ikisi Tunuslu, biri Çeçen asıllı üç Belçika vatandaşı, Brüksel’deki adalet sarayını basmayı planlıyordu. Perşembe akşamı dinlemeler sayesinde planları anlaşılan ve aramalar sonucunda evlerinden silahlarla birlikte polis üniformaları çıkan cihatçı teröristler, cuma günü harekete geçecekti. Milliyet’te yer alan habere göre, adalet sarayından bir yargıcın kaçırılması daha sonra da kameralar önünde kafasının kesilmesi öngörülmüştü. Belçika ve Fransa basınına göre, hücrenin lideri ve planın mimarı ise ‘Ebu Ömer Susi’ lakaplı IŞİD militanı Abdelhamid Abaaoud (27) idi.

Planı Türkiye’de mi yaptı?

Belçika’da altı ayrı kentte yapılan baskınlarda tutuklananların sayısı 13’e yükseldi, Fransa’dan da gözaltına alınan iki kişinin iadesi istendi. Fakat kendini “Belçika’daki cihatçıların emiri” olarak sunan Ebu Ömer Susi lakaplı Abdelhamid Abaaoud’un yakalanması mümkün olmadı. CNN’in haberine göre, Belçikalı yetkililer, Yunanistan ve Amerikan istihbarat servisi CIA’den yardım istese de Abaaoud’un nerede olduğu bulunamadı. 50 yıl önce Brüksel’in Molenbeek banliyösüne yerleşmiş Faslı bir ailenin oğlu olan Abaaoud, Belçika istihbaratına göre, ‘Türkiye, Suriye ve Yunanistan arasında dolaşıyor’. AFP haber ajansı ise Abaaoud’un Brüksel’deki saldırı planını ‘Türkiye ya da Yunanistan’daki üslerinden yapmış olabileceğini’ öne sürdü.

13 yaşındaki kardeşi Yunus’u da örgüte katarak ‘en genç cihatçı’ yapan Abaaoud, Suriye’de çektiği dehşet videolarıyla biliniyor. Abaaoud, işkence yaptıktan sonra arabanın arkasına bağladığı 4 kişinin cesedini sürükleyerek parçaladığı videoyla gündeme gelmişti.

Öte yandan, Fransa’nın başkenti Paris’te koşer marketine 9 Ocak’ta düzenlediği saldırıda polis tarafından öldürülen Amedy Coulibaly’nin bu ay başında imam nikahlı eşi Hayat Boumeddiene dahil beş kişiyi, Madrid’den Türkiye’ye yolcu ettiği açıklandı. AFP’ye konuşan bir İspanyol yetkili, “Araçta Coulibaly, Hayat, Mehdi Belhoucine, kardeşi Mohamed Belhoucine ve Mohamed’in eşi ve oğlu vardı” dedi. Mehdi Belhoucine, 2 Ocak’ta Hayat’a eşlik ederken görülmüştü. Mohamed Belhoucine, bir terör ağı üyesi olduğu gerekçesiyle Mayıs 2010’da tutuklanmış, 2 yıl hapis yatmıştı.