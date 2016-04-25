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Dünya

Belçika'da yavru kedilere mikroçip taktırma zorunluluğu geliyor

Belçika’da kaybolan kedilerin daha kolay bulunması için yeni bir uygulamaya geçiliyor

25 Nisan 2016 17:48

Belçika'da kaybolan kedi yavrularının sahipleri tarafından bulunması için yavruların kayıt altına alınması ve mikroçiple takip edilmesi zorunlu olacak.

 

NTV'de yer alan habere göre, uygulama sayesinde hayvan barınaklarında uyutulan kedi sayısının azalacağını söyleyen Brüksel Şehir Konseyi Üyesi Bianca Debaets "Her yıl, Brüksel'deki hayvan barınaklarına alınan kedilerin yüzde 36’sı yani 900 kadarı uyutuluyor. Mikroçipler sayesinde kedi sahipleri, kaybolan hayvanlarını kolayca bulabilecek" dedi.

Kedilere takılacak mikroçipler, yavru hayvanların takibini ve kaybolmaları durumunda bulunmalarını kolaylaştıracak.

 

 

 

 

 

 

Debaets, yeni uygulamayla kedilerin terk edilmesinin de önüne geçileceğini ve kedi nüfusunun kontrol altında tutulmasının sağlanacağını düşündüğünü söyledi.

Belçika’da kentte satılan veya sahibi değişen bütün kedilerin kayıt altına alınması, kısırlaştırılması ve çip takılarak izlenmesi 2014 yılında zorunlu yapılmıştı.

Yeni uygulamayla kediler henüz yavruyken yani 12 haftalık olmadan önce kayıt altına alınacak ve bu yavrulara mikroçip takılacak.

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