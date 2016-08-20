Belçika'da yarasalar manastırda korunacak

Belçika'nın Flaman bölgesine özgü beş farklı yarasa türü, Averbode Manastırı'nda korunup çoğaltılacak.

Manastırın çatısı, yarasaların rahat yaşayabileceği şekilde düzenlenecek.

Belçika Yarasa Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışma sonucu, Averbode Manastırı'nın tavan arasında eşsiz yarasa türlerinin yaşadığı belirlendi.

Aralarında gri kulaklı yarasa ve sakallı yarasaların da bulunduğu Flaman bölgesine özgü yarasa türlerinin korunması için yerel makamlar harekete geçti.

Flaman kurumları, çevre örgütleri ve yarasaların yaşadığı Averbode Manastır'ı arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde, yarasa sürülerinin korunması ve çoğaltılması için bir eylem planı benimsendi.

Uzmanlar tarafından sayımı yapılan yarasaların yaşamlarını rahatça sürdürebilmeleri için Manastır'ın çatısında küçük düzenlemeler yapılacak.

Manastır'da gerçekleştirilecek tadilat ve düzenlemelerden yarasaların olumsuz etkilenmemesi sağlanacak.

Yarasaların tavan arasında bulunduğu sırada ve üreme dönemlerinde manastır çevresinde bazı sınırlamalara gidilecek.