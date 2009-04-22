T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika'da Türklerin kavgası can aldı

Belçika'nın Gent kentinde aralarında husumet bulunan iki Türk ailesi arasındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı.

22 Nisan 2009 03:00

Belçika'nın Flaman kesimindeki Gent kentinde aralarında husumet bulunan iki Türk ailesi arasındaki kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Polis kaynakları, Türk aileler arasında dün kısa aralıklarla 2 kez yumruklaşmalar yaşandığını ve kavgaların polisin müdahalesiyle sona erdirildiğini bildirdi.

Dün akşam saatlerinde silahlı çatışmaya dönen kavgada restoran işleten, Afyon-Emirdağ nüfusuna kayıtlı Ersin Çolaker (28) hayatını kaybetti, ismi açıklanmayan 30'lu yaşlarda 2 kişi bacağından ve göğsünden yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Polisin 7 kişiyi gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24