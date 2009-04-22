Belçika'da Türklerin kavgası can aldı

Belçika'nın Flaman kesimindeki Gent kentinde aralarında husumet bulunan iki Türk ailesi arasındaki kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Polis kaynakları, Türk aileler arasında dün kısa aralıklarla 2 kez yumruklaşmalar yaşandığını ve kavgaların polisin müdahalesiyle sona erdirildiğini bildirdi.



Dün akşam saatlerinde silahlı çatışmaya dönen kavgada restoran işleten, Afyon-Emirdağ nüfusuna kayıtlı Ersin Çolaker (28) hayatını kaybetti, ismi açıklanmayan 30'lu yaşlarda 2 kişi bacağından ve göğsünden yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.



Polisin 7 kişiyi gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

