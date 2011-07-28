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BELÇİKA'DA TÜRK BAYRAĞINA YAPILAN SALDIRI ANKARA (A.A)

28 Temmuz 2011 20:48

-BELÇİKA'DA TÜRK BAYRAĞINA YAPILAN SALDIRI ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Türkiye, Belçika'da Türk bayrağına yapılan saldırının, son zamanda giderek artma eğilimi göstermekte olan yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükten kaynaklanan eylemlere karşı ortak mücadelenin ne denli önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Temmuz 2011 gecesi Belçika'nın Charleroi şehrindeki Marchienne-au-Pont Sosyal ve Kültürel Türk-Belçika Yardımlaşma Derneği'ne bağlı caminin bahçesinde yer alan iki bayrak direğinin ipleri kesilerek Türk ve Belçika bayraklarının indirildiği, Türk bayrağının yırtıldığı ve Türk bayrağının asılı olduğu direğin kırıldığı belirtildi. Ankara, bu tür eylemlerin tekrarlanmasına ve yaygınlaşmasına karşı caydırıcı olabilmek bakımından gerek Belçika gerek diğer Avrupa ülkelerinde, olayların faillerinin bir an önce yakalanarak gerekli cezalara çarptırılmaları hususunda azami duyarlılığın gösterilmesini beklediğini ve bunu beklemenin de en tabii hakkı olduğuna vurgu yaptı.

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