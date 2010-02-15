Belçika'da tren kazası en az 25 ölü

T24 -

Halle Belediye Başkanı Dirk Pieters, kazada 20 yolcunun öldüğünü ve çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi.Trenlerden birinin Leuven'den Brüksel tarafına, diğerinin Brüksel'den Liege yönüne hareket halinde bulunduğu sırada sabah saatlerinde meydana gelen çarpışmanın ardından, kriz merkezi oluşturuldu, ambulanslar ve arama kurtarma görevlileri olay yerine sevk edildi.Trenlerin büyük hasar gördüğü kazanın nedeni bilinmiyor.Kazanın ardından Brüksel-Paris hızlı tren hattı ulaşıma kapatıldı.