T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika'da tren kazası en az 25 ölü

Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Halle kentinin Buizingen semtinde iki yolcu treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Halle kentinin Buizingen semtinde iki yolcu treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü.



Halle Belediye Başkanı Dirk Pieters, kazada 20 yolcunun öldüğünü ve çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi.

Trenlerden birinin Leuven'den Brüksel tarafına, diğerinin Brüksel'den Liege yönüne hareket halinde bulunduğu sırada sabah saatlerinde meydana gelen çarpışmanın ardından, kriz merkezi oluşturuldu, ambulanslar ve arama kurtarma görevlileri olay yerine sevk edildi.

Trenlerin büyük hasar gördüğü kazanın nedeni bilinmiyor.

Kazanın ardından Brüksel-Paris hızlı tren hattı ulaşıma kapatıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24