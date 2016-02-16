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Dünya
Deutsche Welle

Belçika'da terörle mücadele operasyonu

Belçika'nın başkenti Brüksel ve çevresinde düzenlenen terörle mücadele operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

16 Şubat 2016 18:16


Terörle mücadele operasyonu hakkında bilgi veren Brüksel savcılığı, terör örgütü IŞİD'e eleman kazandırdığından şüphelenilen bir şebekenin hedef alındığını açıkladı.

Brüksel'de, aralarında "İslamcıların kalesi" olarak da bilinen Molenbeek'in bulunduğu birçok semtte toplam 9 eve baskın düzenlendi. Cep telefonları ve bilgisayarlara el kondu.
13 Kasım saldırılarıyla bağlantı var mı?

Gözaltına alınanlarla 13 Kasım'daki Paris saldırıları arasında henüz bir bağlantı ortaya çıkarılamadığı belirtildi. Paris saldırılarında 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Paris saldırılarının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam, hakkında çıkarılan uluslararası yakalama emrine rağmen hâlâ yakalanamadı. Belçikalı yetkililere göre 26 yaşındaki Salah Abdeslam, saldırının ardından bir otomobille Brüksel'e gitti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BelçikaBrükselIŞİDMolenbeekKasımKasım ParisSalah AbdeslamDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/TY

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