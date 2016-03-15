Belçika'da terör operasyonu; 3 polis yaralı, 2 şüpheli kaçtı

Brüksel'in yaklaşık 10 kilometre dışında ki Forest bölgesinde polis, 13 Kasım'da 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırıları ile ilgili soruşturma kapsamında bir eve baskın düzenledi. Bu sırada polise ateş açıldı. Olayda biri ağır, üç polis memuru yaralandı. İki saldırgan çatılardan kaçtı. Polis bölgeyi kordon altına aldı. Polis yetkilileri, ilk çatışmanın çıktığı evde bir saldırganın öldürüldüğünü, çatıya çıkarak kaçan iki saldırganın bir evde sıkıştırıldığını açıkladı.

Operasyon kapsamında Bir okul ve kreş tahliye dildi, iki hatta tren seferleri geçici olarak iptal edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve operasyonun Fransız polisinin de istihbari desteğiyle gerçekleştiğini söyledi.

Belçika gazetesi Derniere Heure, Brüksel’de yapılan polis operasyonunda yerel saatle 14.30’de silah sesleri duyulduğunu duyurdu.

Saldıganların, polise kalaşnikoflarla ateş açtığı öğrenildi.