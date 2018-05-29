Belçika'da silahlı saldırı: 2'si polis 3 kişi öldürüldü

Belçika'da sabah saatlerinde, Liege şehrinin merkezinde bir saldırgan, yoldan geçen iki polis memuruna ateş açtı. Saldırı sonucunda iki polis ve bir vatandaş hayatını kaybetti. Belçika federal savcılığı bürosu sözcüsü Eric Van Der Sypt, saldırıyla ilgili olarak "Bunun bir terör saldırısı olduğunu gösteren unsurlar var" dedi. Saldırganın çıkan çatışmada polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre, polisleri Cafe des Augustins'te öldüren saldırgan, daha sonra kaçarak Waha Lisesi'nde bir görevliyi rehin aldı. Saldırgan, çıkan çatışmada polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis tarafından da bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu. RTL'de yer alan bir haberde, saldırganın daha önce de çeşitli suç kayıtları bulunan ve hapisten yeni çıkmış 1982 doğumlu bir Belçika vatandaşı olabileceği ifade edildi.

Polisi kendi silahıyla öldürmüş

Öte yandan, yerel bir savcı, düzenlediği basın toplantısında saldırganın polislere öncelikle bıçakla saldırdığını, ardından polisin silahlarından birini alarak onları vurduğunu açıkladı. Saldırgan tarafından öldürülen üçüncü kurbanın ise park edilmiş bir arabada oturan bir kişi olduğu açıklandı.

Öldürmeden öcne tekbir getirmiş

Öte yandan, saldırganın iki polis memurunu öldürmeden önce tekbir getirdiği de gelen bilgiler arasında.