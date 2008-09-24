Belçika'da şike soruşturması



Belçika Birinci Futbol Ligi'nde geçen sezon 6 karşılaşmada şike yapıldığı iddiası nedeniyle Belçika Federal Savcılığı soruşturma başlattı.



Çin şike mafyasının işin içinde parmağı olduğunu açıklayan Federal Savcılık Sözcüsü Lieve Pellens, "Geçen hafta içinde ismini açıklamak istemedikleri bazı kişiler ve bir kulüp şike olduğu yolunda bize şikayette bulundu. Şu ana kadar Anderlecht ile Sint-Truiden arasında oynanan maç şüpheli olduğu için soruşturma başlatıldı. Diğer maçlarla ilgili henüz yeterli bilgi toplayamadık, ama soruşturmalar devam ediyor" dedi.



Belçika Futbol Federasyonu Savcısı Rene Verstringhe ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol federasyonuna şike şikayetleri geldiğinde ve Çin mafyasının işin içinde olduğunu öğrendiğimde olayı derhal Federal Savcılığa yönlendirdim. Böylece futbol federasyonunu devreden çıkardım" diye konuştu.



Geçen mayıs ayında Çin'de oynanan ve 4-1'lik skorla tamamlanan Anderlecht-Sint-Truiden maçı için Çin'de 800 bin avroluk bahis oynandığı ve bahiste karşılaşmanın Anderlecht'in 3 gol fark ile kazanacağı iddia edilmişti. Belçika ekibi de maçtan 3 gollü farkla ayrılmıştı.



Federal Savcılığın iddiasına göre şike yapıldığı ileri sürülen diğer 5 karşılaşmada da Sint-Truiden takımının ismi geçiyor.



Bilindiği gibi kırmızı bültenle aranan Zehun-ye'nin geçmişte de Belçika Birinci Futbol Ligi'nde ortaya çıkan şike olaylarında ismi geçiyordu. Zehun-ye dosyasında da Sint-Truiden takının ismi şike olaylarının içinde yer alıyor.

