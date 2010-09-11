Belçika'da rahiplerin 'tacize karışmadığı bölge yok'

T24- Belçika'da yürütülen resmi bir soruşturma sonucunda ülkedeki Katolik rahiplerin çocuklara tacizde bulunduğu vakaların on yıllara yayılan bir dönemde ve hemen her kilise bölgesinde meydana geldiği açıklandı.



Soruşturma komisyonu aradan geçen sürede 13 kurbanın intihar ettiğini; altısının da intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu.



Yaklaşık 500 mağdurun ifadelerini alan komisyon üyeleri, anlatılanlar karşısında şoke olduklarını belirtiyor. Aktarılan bilgilerde çocuklara tecavüz, anal ve oral yolla cinsel tacizden söz ediliyor.



Komisyonun açıkladığı rapora göre mağdurların büyük bölümü oğlan çocuklarıydı. Ancak yüzden fazla kızın da tacize uğradığı belirlendi.



Örtbas edilmedi



Bununla birlikte kilise, sistematik olarak bu iddiaları örtbas etmeye çalışma suçlamaları konusunda aklandı.



Belçika, son yıllarda rahiplerin çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiaları ile sarsılan pek çok ülkeden sadece biri.



İddiaların gündeme gelmesi ardından polis, üç ay önce Katolik Kilisesi'nin ülkedeki merkezine de baskın düzenlemişti.



Mayıs ayında da tüm piskoposlar, geçmişte çocuklara cinsel tacizde bulunan din adamlarının hareketleri ve Kilise'ni yıllarca yaşananlara 'sessiz' kalması nedeniyle halktan özür dilemişlerdi.



