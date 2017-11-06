T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika'da polise teslim olan Katalan lider Puigdemont'a şartlı tahliye

Puigdemont ve 4 bakan, hafta başında haklarında tutuklama kararı çıkmadan Belçika'ya kaçmıştı

06 Kasım 2017 09:42

İspanya tarafından haklarında Avrupa Birliği (AB) çapında tutuklama emri çıkarılan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve dört eski bakanın, Belçika polisine teslim olmasının ardından çıkarıldıkları mahkmede şartlı tahliye oldular.

Belçika Federal Savcılığı ofisinden yapılan açıklamada, soruşturma hakiminin, Puigdemont ile eski bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols'un ifadelerini aldıktan sonra şartlı tahliye edilmelerine karar verdiği belirtildi. 

Belçika'yı terk etmesi yasak

Açıklamada, şartlı tahliye koşullarının, soruşturma hakimi izin vermediği müddetçe söz konusu kişilerin Belçika'yı terk etmemesi, sabit bir adreste ikamet etmesi ve yargı ile polis yetkilileri tarafından çağrıldığında hazır bulunmasını içerdiği de aktarıldı. 

Belçika Federal Savcılığı, Carles Puigdemont ve 4 bakanın sabah saatlerinde Belçika polisine teslim olduğunu belirtmişti. İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak Belçika Federal Savcılığına iletmişti.

Puigdemont ve 4 bakan, hafta başında haklarında tutuklama kararı çıkmadan Belçika'ya kaçmıştı.

 

ETİKETLER

katalan liderbelçikaispanyateslim olduşartlı tahliye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24