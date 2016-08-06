Belçika'da polise palalı saldırı

Belçika'nın Charleroi kentinde iki polis palalı saldırı sonucunda yaralandı.

Charleroi polis karakolu yakınında meydana gelen olayda, palalı saldırgan, üçüncü polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Belçika basını, polislerden birinin ağır yaralandığını, saldırganın da sağlık durumunun ciddi olduğunu duyurdu.

Saldırının ardından Brüksel'in yaklaşık 60 kilometre güneyindeki kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

Belçika Başbakanı Charles Michel, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını ve durumu yakından takip ettiğini belirtti.