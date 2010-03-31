Belçika'da peçe yasağı

T24- Belçika'da "yüzü kapatan kıyafetlerin halka açık alanlarda yasaklanmasını öngören tasarı, birkaç hafta içerisinde genel kurula sunulacak ve tasarının yasalaşması durumunda Belçika, Avrupa'da peçeli çarşafı yasaklayan ilk ülke olacak.





Belçika'daki tartışma, yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin kadınları aşağıladığı ve sosyal hayattan soyutladığı yönünde. Önde gelen siyasi partilerden Valon Liberaller'in kuvvetle desteklediği yasağa Valon Yeşiller, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle çekimser yaklaşıyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg, Fransa ve Danimarka gibi ülkelerde başlayan burka tartışması sırasında yayımladığı açıklamada, böyle bir yasağın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.