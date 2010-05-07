Belçika'da parlamento feshedildi

T24-



Leterme’nin koalisyon hükümeti, liberal ortağın hükümetten çekilince dağılmak zorunda kalmıştı.



Koalisyondan çekilen liberal parti, hükümeti ülkedeki dil çatışmasını önleyememekle suçluyor. Çoğunluğun Flamanca konuştuğu Belçika’da, ekonominin daha geri olduğu güney kesiminde halk Fransızca konuşuyor. Kuzeydeki Flamanlar daha fazla ekonomik ve siyasi özerklik istiyor. Güneydeki Valonlar ise buna karşı çıkıyor. (Voa)