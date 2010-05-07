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Dünya

Belçika'da parlamento feshedildi

Belçika Parlamentosu 13 Haziran’da erken seçimlere gidilebilmesi için kendi kendini feshetti.

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Belçika Kralı Albert 10 gün önce koalisyon hükümetinin istifasını kabul etmişti. Kral Albert, Başbakan Yves Leterme’den yeni başbakan seçilinceye kadar görevde kalmasını istedi.


Leterme’nin koalisyon hükümeti, liberal ortağın hükümetten çekilince dağılmak zorunda kalmıştı.


Koalisyondan çekilen liberal parti, hükümeti ülkedeki dil çatışmasını önleyememekle suçluyor. Çoğunluğun Flamanca konuştuğu Belçika’da, ekonominin daha geri olduğu güney kesiminde halk Fransızca konuşuyor. Kuzeydeki Flamanlar daha fazla ekonomik ve siyasi özerklik istiyor. Güneydeki Valonlar ise buna karşı çıkıyor. (Voa)

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