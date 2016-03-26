Belçika'da 'nükleer santrale saldırı planı' şüphesi

Belçika'da Brüksel saldırılarının ardından boşaltılan Tihange nükleer santralindeki bir güvenlik görevlisinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Güvenlik görevlisinin, nükleer santrale giriş kartı da çalındı.

Belçika basınında Brüksel'deki intihar saldırılarını gerçekleştiren el Bakraoui kardeşlerin, Belçika'daki nükleer santrallere saldırmayı planladığı iddiaları gündeme geldi.

Belçika'da yayımlanan Derniere Heure gazetesinin haberine göre, cinayet Brüksel'e 50 kilometre uzaklıktaki Charleroi'de meydana geldi.

Perşembe akşamı köpeğini dolaştırmaya çıkan Tihange nükleer santralinin güvenlik görevlisi, silahla vurularak öldürüldü.

Saldırı sonrası güvenlik görevlisinin giriş kartı da çalındı.



Gizli kamera yerleştirildi



Aynı gazeteye göre, Brüksel Zaventem Havaalanı'nda intihar saldırısı gerçekleştiren Brahim ve Khalid el Bakraoui kardeşler, Belçika'daki nükleer santrallere saldırı hazırlığındaydı.

El Bakraoui kardeşler bu amaçla Belçika Ulusal Nükleer Araştırma Programı Başkanı'nın evine gizli kamera yerleştirdi.

Nükleer tesislerden sorumlu yetkilinin günlük yaşamına ilişkin saatlerce görüntü kaydedildi.

Bu görüntüler, el Bakraoui kardeşlerle aynı terör hücresine mensup Muhammed Bakkali'nin saklandığı apartman dairesine yapılan operasyonda ele geçirildi.

Ancak Paris saldırılarının zanlısı Salah Abdeslam'ın yakalanması nedeniyle el Bakraoui kardeşlerin saldırı planını erkene alarak Zaventem Havaalanı ile Maalbeek Metro İstasyonu'nu hedef aldıkları belirtiliyor.

Belçika'daki nükleer santrallerde alarm en üst düzeye çıkarıldı. Brüksel'deki saldırıların ardında da Doel ve Tihange nükleer santralleri boşaltıldı.

Geçen hafta da her iki nükleer tesiste askerler görüldü.



"Abaaoud'un evinde Zaventem Havaalanı'nın haritası bulundu"



Bu arada Yunanistan'da yayın yapan Skai haber kanalı, Paris saldırılarının planlayıcısı olduğu belirtilen Abdelhamid Aabaoud'un Atina'da kiraladığı evde Brüksel Zaventem Havaalanı'na ait harita bulunduğunu duyurdu.

Skai televizyonuna göre, Yunan polisi Paris saldırılarının ardından Ocak 2015'de Aabaoud'un Atina'da kaldığı iki evde arama yaptı.

Arama sırasında Zaventem Havaalanı'nın haritası bulundu. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Paris saldırılarından bir hafta sonra Saint-Denis'de saklandığı evde öldürülen Abaaoud'un, Atina'ya sık sık gidip geldiği ve orada ev kiraladığı belirlenmişti.