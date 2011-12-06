-Belçika'da mutlu son BRÜKSEL (A.A) - 05.12.2011 - Belçika'da 13 Haziran 2010 tarihinde yapılan erken genel seçimlerin ardından 540 gündür farklı yöntemlerle devam eden koalisyon müzakereleri nihayet sonuç verdi. Başbakanlık koltuğunun 37 yıl aranın ardından Fransızca konuşan Valon bölgesine geçtiği yeni hükümetin yarın yemin ederek görevine başlayacağı ve yoğun takvim nedeniyle cumartesi günü güvenoyu isteyeceği belirtildi. Federe yapılı Belçika'da Hollandaca konuşan Flaman ve Fransızca konuşan Valon bölgelerinden Sosyalistler, Hristiyan Demokratlar ve Liberallerin katıldığı yeni hükümette Başbakan dışında 12 bakan ve 6 devlet sekreterinin görev alacağı açıklandı. İtalyan asıllı eşcinsel Valon Sosyalist Elio Di Rupo (60) başkanlığındaki kabinede şu isimler bulunuyor: Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Didier Reynders (Valon Liberal) Bütçe Bakanı Olivier Chastel (Valon Liberal) Tarım Bakanı Sabine Laruelle (Valon Liberal) Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Laurette Onkelinx (Valon Sosyalist) Kamu İşletmeleri ve Kalkınma Bakanı Paul Magnette (Valon Sosyalist) İçişleri Bakanı Loelle Milquet (Valon Hristiyan Demokrat) Adalet Bakanı Annemie Turtelboom (Flaman Liberal) İltica, Göç ve Sosyal Entegrasyon Bakanı Vincent Van Quickenborne (Flaman Liberal) Çalışma Bakanı Johan Vande Lanotte (Flaman Sosyalist) Ekonomi Bakanı Caroline Gennez (Flaman Sosyalist) Maliye Bakanı Steven Vanackere (Flaman Hristiyan Demokrat) Savunma Bakanı Pieter De Crem (Flaman Hristiyan Demokrat)