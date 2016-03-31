Belçika'da İslamcı karşıtı gösteri yasaklandı



İslamcı karşıtı gösterinin Brüksel'in Molenbeek semtinde düzenlenmesi için başvuru yapılmıştı. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) bilgi veren Molenbeek Belediye Başkanı Françoise Schepmans, "Bu tür bir gösteri şiddet ve çatışmaya yol açabilir. Müslüman kesim 'İslamcılar dışarı' sloganından dolayı kışkırtılabilir" dedi.

Polis holiganları dağıttı

Schepmans, diğer belediye başkanları ve polisle yapılan değerlendirme sonucunda gösterinin yasaklanması kararını aldıklarını söyledi. Gösteri çağrısı aşırı sağcı "Génération Identitaire" isimli grup tarafından yapılmıştı. Hafta sonunda Brüksel şehir merkezinde 300 kadar holigan olay çıkarmış, polis holiganları basınçlı su kullanarak dağıtmıştı.

Molenbeek'in adı iyi anılmıyor

Molenbeek geçtiğimiz aylarda sık sık İslamcı örgütler tarafından düzenlenen saldırılarla gündeme geldi. 130 kişinin öldüğü 13 Kasım Paris saldırılarının baş zanlısı Salah Abdeslam bu ay için Molenbeek'te yakalandı. 22 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen saldırılarda 32 kişi öldü, 340 kişi yaralandı. Paris ve Brüksel saldırılarını IŞİD üstlendi.