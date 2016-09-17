T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Belçika'da ilk kez bir çocuk için ötenazi uygulaması

Dünyada çocuklara ötenazi hakkı tanıyan tek ülke olan Belçika'da, ilk kez reşit olmayan bir kişinin talebi üzerine ötenazi ile ölümüne yardım edildi.

17 Eylül 2016 18:24

Dünyada çocuklara ötenazi hakkı tanıyan tek ülke olan Belçika'da, ilk kez reşit olmayan bir kişinin talebi üzerine ötenazi ile ölümüne yardım edildi.

Flaman kesiminde yaşayan, ileri derecede hasta olan ve kaç yaşında olduğu belirtilmeyen çocuğun bu hafta içinde ötenazi olduğu açıklandı.

Belçika'da 2014 ilkbaharından bu yana yürürlükte olan, 18 yaş altındaki vatandaşlara ötenazi hakkı tanıyan yasa, ilk kez uygulanmış oldu.

Ülkedeki 18 yaş altındaki vatandaşlar çocuk olarak kabul ediliyor.

Belçika medyasına göre, sessiz bir şekilde ötenazi uygulanan çocuğun dosyası, Federal Ötenazi Kontrol ve Değerlendirme Komitesi'ne gönderildi.

Komite Başkanı Prof. Wim Distelmans, çocuğun iyileşme umudu bulunmayan bir hastalığa sahip olduğunu söyledi.

Belçika, çocuklara ötenazi hakkı tanıyan tek ülke. Dünyada Belçika dışında sadece Hollanda'da benzer bir düzenleme var. Ancak Hollanda, Belçika'nın aksine 12 yaşından küçük çocuklara bu hakkı tanımıyor.

Belçika'da ötenazi yasasının genişletilerek çocuklara da ölme hakkı tanınması uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Federal Ötenazi Kontrol ve Değerlendirme Komitesi Başkanı Distelmans'a göre, çocuklara ötenazi hakkı, sadece çok istisnai ve umutsuz durumlarda geçerli olan bir seçenek.

Belçikalı yetkili, ilk kez yapılan bu uygulama öncesi çok uzun bir araştırma yapıldığını söyledi.

"Neyse ki, bu durumda çok az çocuk var" diyen Prof. Distelmans, bu çocukların "onurlu ölüm hakkının inkâr edilemeyeceğini" savundu.

Yasa, çocuğun defalarca ısrarla ötenazi istemesi ve ebeveynlerinin gerekli yasal izni vermesi halinde uygulanabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DünyadaBelçikaFederalKontrolDeğerlendirme KomitesiBaşkanı Prof Wim DistelmansDünyada BelçikaHollandaAncak HollandaDeğerlendirme Komitesi Başkanı DistelmansProf Distelmans

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24