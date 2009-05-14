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Dünya

Belçika'da ikinci domuz gribi vakası

14 Mayıs 2009 21:51

Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen iki domuz gribi vakasının birbiriyle doğrudan bağlantısı bulunmadığını, ancak her iki hastanın da ABD yolculuğundan döndüğünü açıkladı.

Belçika'da, H1N1 virüsünün sebep olduğu hastalıkla ilgili ikinci vakanın belirlenmesinden sonra yapılan açıklamada, bu kez Anvers kentinde yaşayan 23 yaşındaki Belçikalı bir erkeğin söz konusu olduğu, bu kişinin 5 gün için gittiği ABD'de Los Angeles ve New York'u ziyaret ettikten sonra 11 Mayısta ülkeye döndüğü bildirildi.

Sağlık Bakanı Laurette Onkelinx, Brüksel'de yoğun bakıma alınan hastanın durumunun endişe verici olmadığını, 6 şüpheli vakanın daha analiz ve incelemelere alındığını, bunların sonuçlarının yarın belli olacağını duyurdu.

Belçika'da dün tespit edilen ilk vakada, 27 Nisanda ABD'ye giden, New York ve Chicago'da bulunan ve 11 Mayısta ülkeye dönen 28 yaşındaki Belçikalı'nın söz konusu olduğu biliniyor.

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