T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika'da iki yolcu treni çarpıştı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki yolcu treni çarpıştı. İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki yolcu treni çarpıştı. İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Halle Belediye Başkanı Dirk Pieters, kazada 20 yolcunun öldüğünü ve çok sayıda yaralı bulunduğunu açıkladı.

Trenlerden birinin Leuven'den Brüksel tarafına, diğerinin Brüksel'den Liege yönüne hareket halinde bulunduğu sırada sabah yerel saatle 08.30'da meydana gelen çarpışmanın ardından, kriz merkezi oluşturuldu.

Ambulanslar ve arama kurtarma görevlileri olay yerine sevk edildi.

Trenlerin büyük hasar gördüğü kazanın nedeni bilinmiyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24