Belçika'da iki yolcu treni çarpıştı

T24 - Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki yolcu treni çarpıştı. İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.



Halle Belediye Başkanı Dirk Pieters, kazada 20 yolcunun öldüğünü ve çok sayıda yaralı bulunduğunu açıkladı.



Trenlerden birinin Leuven'den Brüksel tarafına, diğerinin Brüksel'den Liege yönüne hareket halinde bulunduğu sırada sabah yerel saatle 08.30'da meydana gelen çarpışmanın ardından, kriz merkezi oluşturuldu.



Ambulanslar ve arama kurtarma görevlileri olay yerine sevk edildi.



Trenlerin büyük hasar gördüğü kazanın nedeni bilinmiyor.





