Belçika'da iki kardeş saldırı planlamaktan gözaltında

Belçika'da saldırı düzenlemeyi planladığından şüphelenilen iki kardeşin gözaltına alındığı açıklandı.

33 yaşındaki Nureddin H ve kardeşi Hamza'nın Mons bölgesi ve Liege kentindeki bazı evlerin aranmasının ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Aramalarda silah ya da patlayıcı bulunmadığı kaydedildi.

Belçika geçen Mart ayında Brüksel Havaalanı ve bir metro istasyonunda düzenlenen ve 32 kişinin öldüğü saldırıların ardından hala alarmda.

IŞİD'in üstlendiği saldırılarda çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Federal Savcılık'tan yapılan açıklamada "Soruşturmadan elde edilen ilk bilgiler şüphelilerin Belçika'da saldırılar düzenlemeyi planladığı yönünde" denildi.

Ancak açıklamada Brüksel saldırılarıyla bir bağlantı kurulamadığı da belirtildi.

Şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına bir yargıcın karar vereceği bildirildi.

Belçika'da güvenlik önlemleri özellikle Nice'teki kamyon saldırısı benzeri bir olay yaşanabileceği korkusuyla, 21 Temmuz'daki ulusal tatilde arttırılmıştı.