-Belçika'da hükümet güvenoyu aldı BRÜKSEL (A.A) - 10.12.2011 - Belçika'da 13 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerden 545 gün sonra yeni hükümet güvenoyu aldı. Valon Sosyalist Eli Di Rupo başkanlığındaki 6 partili koalisyon hükümetinin güvenoylaması, parlamentonun alt kanadında 54'e karşı 89 oyla geçti. Belçika'da 18 aylık siyasi krizin sona ermesi anlamına gelen yeni hükümetin en önemli önceliği, bu yıl yüzde 4'e yakın beklenen bütçe açığını, 11,3 milyar avroluk kemer sıkma önlemleriyle gelecek yıl AB kriterlerine uygun şekilde yüzde 3'ün altına indirmek olacak.