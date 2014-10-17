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Dünya
Deutsche Welle

Belçika'da hükümet güvenoyu aldı

Belçika'da genel seçimlerden 4,5 sonra kurulan yeni hükümet parlamentoda güvenoyu aldı

17 Ekim 2014 12:26


Oylamada 84 milletvekili hükümetten yana oy kullandı. 58 vekil karşı çıkarken, sandıktan 1 de çekimser oy çıktı.

Valon Liberal Charles Michel başkanlığındaki koalisyon hükümetinde Flaman Liberaller (MR), Flaman Hristiyan Demokratlar ve bağımsızlık yanlısı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi de yer alıyor.

Oylama öncesi genel kurulda yapılan tartışma, 30 saati buldu. Kabine üyeleri hafta sonunda yemin ederek mazbatalarını almıştı.

Böylece Belçika'da çeyrek asırdır ilk kez Sosyalistler'in (PS) katılımı olmaksızın bir hükümet kurulmuş oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BelçikaLiberal Charles MichelFlaman LiberallerFlaman Hristiyan DemokratlarYeni FlamanSosyalistlerDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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