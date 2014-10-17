Belçika'da hükümet güvenoyu aldı



Oylamada 84 milletvekili hükümetten yana oy kullandı. 58 vekil karşı çıkarken, sandıktan 1 de çekimser oy çıktı.

Valon Liberal Charles Michel başkanlığındaki koalisyon hükümetinde Flaman Liberaller (MR), Flaman Hristiyan Demokratlar ve bağımsızlık yanlısı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi de yer alıyor.

Oylama öncesi genel kurulda yapılan tartışma, 30 saati buldu. Kabine üyeleri hafta sonunda yemin ederek mazbatalarını almıştı.

Böylece Belçika'da çeyrek asırdır ilk kez Sosyalistler'in (PS) katılımı olmaksızın bir hükümet kurulmuş oldu.