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Dünya
Deutsche Welle

Belçika'da holiganlar olay çıkardı

Brüksel'de terör kurbanlarının anıldığı Borsa Meydanı'da toplanan bir grup holigan yabancı düşmanı sloganlar attı. Polisin çıkan arbedeye tazyikli suyla müdahale ettiği bildirildi.

27 Mart 2016 20:33


Görgü tanıklarının ifadelerine göre bazıları yüzlerini siyah bezlerle gizlemiş olan göstericiler terör kurbanlarının anıldığı Borsa Meydanı'na gelerek "Belçikalı holiganlar, burası bizim evimiz" şeklinde slogan attı.

Siyahlar giymiş olan yaklaşık 200 protestocuyla polis arasında arbede yaşandığı, polisin göstericilere tazyikli suyla müdahale ettiği bildirildi.

Brüksel'de bugün yapılması planlanan 'korkuya karşı yürüyüş' adlı etkinlik güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiş, buna rağmen meydanda birçok kişi toplanarak kurbanları anmıştı.

Etkinlik için iptal talebi, İçişleri Bakanı Jan Jambon’dan gelmişti. Etkinliğin organizatörleri, yaptıkları açıklamada, “Bu isteği anlıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği mutlak öncelik. Yetkililerin etkinliği erteleme isteğine katılıyor ve halkımızdan yarın gelmemelerini istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BrükselBorsa MeydanıSiyahlarBakanı Jan JambonWelle Türkçe DW/AFP/BW/BS

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