Belçika’da ‘Ermeni Soykırımı’nı tanımayan Türk politikacı partisinden ihraç edildi

Türkiye kökenli Belçikalı politikacı Mahinur Özdemir'in, ‘Ermeni Soykırımı’nı tanımayı reddettiği için partisinden ihraç edilme kararı kesinleşti.

Agos’un haberine göre Belçika ‘Hümanist Demokratik Merkezi’ Partisi (CDH), üyesi Mahinur Özdemir’i 'Ermeni Soykırımı’nı tanımayı reddettiği için partiden ihraç etti.

Özdemir’i ihraç etme kararı partinin etik komitesi tarafından verildi.

İhraç kararının ardından konuşan CDH lideri Benoit Lutgen, “siyasi yükümlülük, berraklık ve bizi var eden değerlere bağlılıkla olur” yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz 24 Nisan’da, Belçika Parlamentosu’nda 'Ermeni Soykırımı’nın 100. yılının anma töreni düzenlenmişti. Soykırım kurbanları anısına yapılan bir dakikalık sessizlik seremonisini boykot eden Özdemir, “Avrupa Parlamentosu tarafından alınan Ermeni Soykırımı kararı zorunlu değildir” açıklamasını yapmıştı.

Özdemir, CDH tarafından imzalanan ve 1915’te yaşananları soykırım olarak kabul eden tebliği de imzalamamış ve parti üyeliğinden ihraç edilmesi gündeme gelmişti.

Partinin kararını temyiz eden Özdemir, ihraç kararının yasal olmayan bir önlem ve ayrımcılık olduğunu savunmuştu.