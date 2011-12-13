Belçika'da el bombalı ve silahlı saldırı!

T24

Belçika'nın en büyük kentlerinden Liege korkunç bir saldırıya sahne oldu. Kent merkezindeki bir otobüs durağına el bombaları atıldı ardından otomatik silahlarla ateş açıldı.



Belçika'nın en büyük kentlerinden Liege'de Saint-Lambert meydanı korkunç bir saldırıya sahne oldu. Kaç kisi oldukları tam olarak bilinmeyen saldırganların tutuklu bir arkadaşlarını adalet sarayından kaçırmak için bina önünde kaos yaratmak amacıyla saldırıyı düzenledikleri iddia ediliyor. Saldırganlardan birinin 32 yaşında Nordine Amrani isimli bir kişi olduğu belirtildi.



Belçika haber ajansı Belga'nın haberine göre ise, kent merkezindeki bir otobüs durağına 40 yaşlarında bir kişi el bombalarıyla saldırıda bulundu. En az dört patlamanın duyulduğu saldırıda daha sonra silah sesleri yükseldi.





'50 YARALI VAR'



Saldırılarda en az 50 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Belçika basını adalet sarayı çevresinde polisle, saldırgan arasında çatışmaların sürdüğünü ve güvenlik güçlerinin, bölgedeki dükkan sahiplerinden kapıları kilitli tutmalarını, ışıkları kapatmalarını istedi.





'ÜÇ SALDIRGAN VAR' İDDİASI



Belçika televizyonu RTL ise, Belçika polisinin el bombalı ve otomotik silahlı üç kişinin peşinde olduğunu iddia etti. Haberde bir saldırganın patlama sırasında öldüğü, diğer saldırganların ise kaçtığı belirtildi.





2 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALI



Belçika gazetesi Le Soir'un internet sitesindeki habere göre ise, polisle saldırganlar arasındaki çatışma esnasında iki yaşında bir çocuğun ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.







