T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika'da domuz gribi vaka sayısı 4'e çıktı

15 Mayıs 2009 22:39

Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen H1N1 virüsü vaka sayısının 4'e çıktığını açıkladı.

Belçika'da, H1N1 virüsünün sebep olduğu hastalıkla ilgili ikinci vakanın dün belirlenmesinden sonra bugün de iki kişide virüs tespit edildiğibildirildi.

Ülkede belirlenen ilk iki vakada, ABD'de kısa süreli birer yolculuktan sonra Belçika'ya dönen kişilerin söz konusu olduğu biliniyor.

Sağlık Bakanlığı, bugün belirlenen iki vakanın, ABD'den dönen hastalardan birinin 24 ve 26 yaşlarındaki arkadaşları olduğunu bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24