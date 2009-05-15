Belçika'da domuz gribi vaka sayısı 4'e çıktı

Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen H1N1 virüsü vaka sayısının 4'e çıktığını açıkladı.



Belçika'da, H1N1 virüsünün sebep olduğu hastalıkla ilgili ikinci vakanın dün belirlenmesinden sonra bugün de iki kişide virüs tespit edildiğibildirildi.



Ülkede belirlenen ilk iki vakada, ABD'de kısa süreli birer yolculuktan sonra Belçika'ya dönen kişilerin söz konusu olduğu biliniyor.



Sağlık Bakanlığı, bugün belirlenen iki vakanın, ABD'den dönen hastalardan birinin 24 ve 26 yaşlarındaki arkadaşları olduğunu bildirdi.

