Belçika'da dini simgeleri kullanmaya ilişkin yasak kaldırıldı

Belçika'nın Flaman şehri Gent'te 2007'den bu yana yürürlükte olan, memurların dinsel, etnik veya siyasal simgeleri kullanmalarına ilişkin yasak kaldırıldı.

51 üyeli Gent Belediye Meclisi'nde yoğun tartışmalara neden olan yasak kararı, 25'e kaşı 26 oyla alındı. Memurların başörtüsü ve haç gibi dinsel, siyasal veya etnik simgeler kullanmasını yasaklayan karar; Sosyalistler, Yeşiller ve Hıristiyan Demokratların desteğiyle yürürlükten kaldırıldı. Belediye Meclisi'ndeki koalisyon ortağı Flaman Liberal Demokratlar yasağın kaldırılmasına şiddetle karşı çıktı.

Gent Belediye Başkanı Daniel Termont, yasak kararının kaldırılması konusunun parti politikası değil, herkesin özgürlüğünü ilgilendiren bir sorun olduğunu söyledi. Kendisini "liberal bir sosyalist, hümanist ve çoğulculuğun aktif destekçisi" diye tanımlayan Termont, "İnsanların inandıkları değerleri yasaklayarak toplumu bir arada tutatmayız" dedi. Yasağın kaldırılması Gent'te yaşayan Müslümanları sevindirdi. Azınlıklar Forumu Müdürü Naima Charkaoui, "Bu karar etnik azınlıklar için tarihi bir dönüm noktası." dedi.

Muhalefetteki Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Grup Başkanı Isabelle De Clercq, "tarafsızlık ilkesine" uyulması konusunda ısrar etti. De Clercq, devletin tarafsızlığı için dini ve siyasi simgelerin yasaklanması gerektiğini savundu. Koalisyon ortağı Sosyalist Parti'yi eleştiren De Clercq, yasağın kaldırılmasını savunan partileri, "siyasi kazanç için dini kötüye kullanmakla" suçladı.

Açık FlamN Liberal Demokratlar (Open VLD) Sözcüzü Schepen Christophe Peeters da görüşünü şöyle dile getirdi: "Bu bir kamusal alanda başörtüsü yasağı tartışması değil, laiklik tartışmasıdır" dedi. Peeters, "Aydınlanma savaşımı yüzyıllardır sürüyor ve hâlâ tam olarak kazanamdık. Evet, bugün tarihi bir gün; laiklik saatinin geriye alındığı gün."

Aşırı sağcı Flaman Çıkarı (Vlaams Belang) lideri Johan Deckmyn da, başörtüsü yasağı konusunda referandum istedi. Deckyman, "Gent halkının yarısı kamusal alanda başörtüsüne karşıdır. Bu karar, oplumun daha fazla İslamlaştırılmasına yönelik bir uygulamadır" dedi.

BBC TÜRKÇE