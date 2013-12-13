Belçika'da çocuk ötenazisi yasallaşıyor

Belçika'da erişkin bireyler için uygulanabilen ötenazinin, çocuklara da hak olarak tanınması için hazırlanan yasa tasarısı Belçika senatosu tarafından onaylandı. Bazı şartlar sağlandığı takdirde çocuklara da ötenazi talep etme hakkı tanıyan tasarı Federal Meclis Genel Kurul'unda kabul edilirse yürürlüğe girecek.

Bazı şartlara bağlı olmak kaydıyla çocuklara ötanazi hakkı tanıyan yasa önerisi, Belçika Senatosu'nda yapılan oylamada, 17'ye karşı 50 oyla kabul edildi.

Özellikle dini liderlerin yoğun şekilde muhalefet ettiği yasa önerisi, ötanazi talebinin çocuktan gelmesini ve bu talepte bulunurken çocuğun bilincinin yerinde olmasını şart koşuyor. Çocuğun ötanazinin ne olduğunun farkında olduğunun tespiti de bir başka şartı oluşturuyor.

Yasa tasarısı gereği, çocuğun tek taraflı talebi ötanazi için yeterli olmayacak. Ebeveynlerin de bu talebe onay vermesi gerekecek. Ötanazi talebinde bulunan çocuğun hastalığının tedavisinin olmaması, hastalığın son aşamasına gelinmiş olması, çocuğun yoğun acı çekiyor olması da ötanazinin uygulanması için tespit edilmesi gerekecek unsurlar arasında yer alıyor.

Senato 'nun yasa tasarısını kabul etmesi, önerinin yasalaştığı anlamına gelmiyor. Senato tarafından kabul edilen metin, bu aşamadan sonra Federal Meclis'in ilgili komisyonlarına gönderilecek. Öneri hakkındaki nihai karar, komisyon aşamasından da geçmesi halinde, Federal Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada verilecek.

2002'den bu yana 18 yaşından büyüklere ötanazi hakkı tanıyan ülkeler arasında yer alan Belçika'da, 2012'de bu haktan yararlananların oranı 2011'e göre yüzde 25 artarak 1432'ye yükseldi.

