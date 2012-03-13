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Dünya

Belçika'da camiye molotoflu saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Belçika'nın başkentinde bir camiye yapılan molotofkokteylli saldırıda cami imamı öldü, 1 kişi yaralandı.

13 Mart 2012 10:00

 

T24 - Başkent Brüksel'deki Şii camisine yapılan molotoflu saldırıda imam öldü, cemaatten 1 kişi yaralandı.
 
Belçika'nın başkentinde bir camiye yapılan molotofkokteylli saldırıda cami imamı öldü, 1 kişi yaralandı.

Brüksel'in Anderlecht semtinde bulunan bir Şii camisinde atılan molotofkokteylinin ardından çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alan itfaiye görevlilerinin 46 yaşındaki imamın cesedini buldukları bildirildi.

Anderlecht Belediye Başkanı Vincent Van Goidsenhoven, saldırı sırasında camide bulunan cemaatin dışarı kaçarak canlarını kurtardığını 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, görgü tanıklarının saldırgan olarak teşhis ettiği bir kişiyi gözaltına aldı.

 

 

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