Belçika'da bomba alarmı

Belçika polisi Brüksel'de "uzun bir palto giyen ve tuhaf davranan" bir adamın çevresini sararak operasyon başlattı.

Belçika medyasına göre adamın uzun paltosunun altından kablolar görünüyor.

Polis Brüksel'in merkezinde Place de La Monnaie meydanında büyük bir operasyon düzenliyor.

Bomba imha ekiplerinin de dahil olduğu operasyon çerçevesinde yakındaki mağazalar boşaltıldı ve bazı sokaklar kapatıldı.

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflarda polisin, elleri yukarıda dizlerinin üstünde duran bir adama silahlarını doğrulttuğu görülüyor.

Polis şüphelinin kontrol altına alındığını açıkladı ancak henüz tutuklanmadığı belirtildi.

Olay yarınki Belçika'nın Ulusal Günü kutlamaları için güvenliğin artırıldığı döneme denk geldi.

Brüksel saldırılarında bu yıl 32 kişi yaşamını kaybetmişti.