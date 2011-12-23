-Belçika'da bir evde 12 canlı timsah bulundu BRÜKSEL (A.A) - 22.12.2011 - Belçika'da, vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında bir villada arama yapan polis, 12 canlı timsahla karşılaştı. De Morgen gazetesinin bugünkü haberinde, Alman adli makamlarının çıkardığı tutuklama emri çerçevesinde geçen hafta Damme kentinde operasyon yapan polis, bu soruşturmanın baş şüphelisi Rolf D adlı bir Almanın evinde 11 Nil timsahıyla 1 Amerika timsahı buldu. Rolf D, bu timsahların bir Alman veteriner tarafından kendisine emanet edildiğini iddia ederken, adli makamların, bunun hayvan kaçakçılığı kapsamında değerlendirilebileceği düşüncesini taşıdığı belirtildi. Daha emin bir yere nakledilene kadar timsahların villada tutulduğu, villa sahibi Almanın ise vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.