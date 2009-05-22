Belçika'da bir depoda 18 ton esrar ele geçirildi

Belçika polisi, Brüksel yakınlarındaki bir depoda yaklaşık 18 ton esrar ele geçirdi.



Fas'tan patates çuvallarının arasında gizlenmiş olarak kamyonlarla getirildiği belirtilen uyuşturucunun piyasa değerinin 25 milyon Eurodan fazla olduğu ifade ediliyor.



Brüksel'in doğu sınırındaki Sint-Pieters-Leeuw semtinde bulunan uyuşturucu deposunun yakınında oturanlar, silahlı kişilerce korunan tesise araç trafiğinin yoğun olduğunu bildirdi.



Belçika polisi, Fas'tan getirilen uyuşturucunun ele geçirilmeden önce tonlarcasının ülke içinde dağıtılmış olması ihtimali üzerinde duruyor.

