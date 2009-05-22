T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika'da bir depoda 18 ton esrar ele geçirildi

22 Mayıs 2009 19:35

Belçika polisi, Brüksel yakınlarındaki bir depoda yaklaşık 18 ton esrar ele geçirdi.

Fas'tan patates çuvallarının arasında gizlenmiş olarak kamyonlarla getirildiği belirtilen uyuşturucunun piyasa değerinin 25 milyon Eurodan fazla olduğu ifade ediliyor.

Brüksel'in doğu sınırındaki Sint-Pieters-Leeuw semtinde bulunan uyuşturucu deposunun yakınında oturanlar, silahlı kişilerce korunan tesise araç trafiğinin yoğun olduğunu bildirdi.

Belçika polisi, Fas'tan getirilen uyuşturucunun ele geçirilmeden önce tonlarcasının ülke içinde dağıtılmış olması ihtimali üzerinde duruyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24