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Dünya

Belçika'da Belediye Başkanı boğazı kesilmiş halde bulundu!

Belediye Başkanı, söz konusu mezarlığa göz kulak oluyor ve her gece giriş- çıkış kapısını kilitliyordu

13 Eylül 2017 02:55

Belçika'da Mouscron Belediye Başkanı Alfred Gadenne mezarlıkta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Terörle ilgili olmadığı sanılan olayda bir kişi polise teslim oldu. Başbakan Michel "Gadenne'in başına gelen vahşi cinayetin dehşeti içindeyim" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Belçika'da bir belediye başkanın boğazı kesilmiş halde mezarlıkta bulunması ülkeyi şoke etti. Zanlının 18 yaşındaki bir genç olduğu belirtilirken cinayetin nedeni henüz netleşmiş değil.

Fransa'nın Lille şehrinin hemen karşısında yer alan sanayi kenti Mouscron'un 71 yaşındaki muhafazakar belediye başkanı Alfred Gadenne, dün evinin yakınlarındaki bir mezarlıkta ölü bulundu. Gadenne, söz konusu mezarlığa göz kulak oluyor ve her gece giriş- çıkış kapısını kilitliyordu.

Öte yandan yerel yayın organı SudInfo'nun adı belirtilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre olayla ilgili bir kişi teslim oldu. Cinayetin nedeni henüz bilinmezken soruşturma terörle mücadele birimlerine değil yerel savcıya devredildi.

Belçika devlet televizyonu RTBF ise söz konusu zanlının 18 yaşında olduğunu ve Gadenne'i kişisel sebeplerle öldürdüğünü öne sürdü. 

 

 

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