Belçika'da başörtüsü davası karara bağlandı

Belçika'da Danıştay, Valon bölgesinde bazı okulların İslam dini öğretmenlerine ders dışında başörtüsü yasağı getirmesini gayrimeşru buldu.

Liege'de 'tesettürün görünür ve güçlü bir dini simge olması nedeniyle tarafsızlıkla bağdaşmadığı" gerekçesiyle baş örtüsüyle okula alınmayan bir İslam öğretmeninin açtığı davayı karara bağlayan Danıştay, 'Kıyafet dahil dini mensubiyeti gösteren sembollerin bahse konu dini eğitimin asli bir unsuru olduğuna ve bu hakkın sadece derslerle sınırlandırılamayacağına' hükmetti.

Kararı memnuniyetle karşılayan Belçika Müslüman Hakları adlı sivil toplum örgütü, okullara derhal tatbik çağrısında bulunurken, ayrımcılık vakalarının Eşit Fırsatlar Merkezi'ne bildirilmesini istedi.