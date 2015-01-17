Belçika'da 'başörtülüler otomobil kullanmasın' tasarısı

Flaman Menfaati'nin eski başkanı Filip Dewinter ve arkadaşlarının sunduğu tasarıda, başörtüsünün, sürücülerin görme ve duyma yeteneğini azalttığı öne sürüldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dewinter, sürücülerin direksiyon başında telefonla konuşmalarına, mesaj yazmalarına ve yemek yemelerine güvenlik gerekçesiyle izin verilmediğini belirterek, aynı yasağın yan görüş açısını kısıtlayan başörtüsü için de geçerli olması gerektiğini savundu.

Hollandalı ırkçı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi, 2007 yılında benzer gerekçelerle sürücülere başörtüsünün yasaklanması girişiminde bulunmuş, fakat sonuç alamamıştı

Trafik uzmanlarına göre ise başörtüsü, bere ve benzeri kıyafetler sürücüler için herhangi bir risk oluşturmuyor.

Flaman Menfaati Başkanı: Sorun İslam'dır

Bu arada Flaman Menfaati Başkanı Tom Van Grieken, Flaman bölge parlamentosunda Paris saldırılarının görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, "Her şeyin adını doğru koymalıyız ve sorunları kökten çözmeliyiz. Sorun İslam'dır" ifadesini kullandı.

Grieken konuşmasında, aynı renk ve ebatta 2 Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırarak, "Biri ılımlı Müslümanların, diğer kopyası cihadist ve teröristlerin Kuran'ı. (İkisi aynı olduğuna göre) Sorun İslam olabilir mi?" dedi.