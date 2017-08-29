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Dünya

Belçika'da askerler 2020'ye kadar sokakta

Brüksel'de havalimanında gerçekleşen terör saldırısının ardından sokaklarda devriye gezmeye başlayan askerlerin görev süresinin 2020'ye kadar uzatılacağı bildirildi

29 Ağustos 2017 03:00

Brüksel'de geçen seneki terör saldırısının ardından sokaklarda devriye gezmeye başlayan askerlerin görev süresinin 2020'ye kadar uzatılacağı bildirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Marc Thys, basına yaptığı açıklamada, askerlerin güvenlik amacıyla sokaklarda devriye gezmesini öngören "Operasyon Anavatan"ın süresinin 2020'ye kadar uzatılacağını belirtti.

Askerlerin sokaklarda karşılaşabilecekleri durumlara göre eğitim ve tatbikat programlarının gözden geçirildiğini kaydeden Thys, karşılaştıkları en büyük sorunun aralıksız 6 aylık süreler için sokakta görevlendirilen askerlerdeki moral bozukluğu olduğunu söyledi.

Bu sürenin azaltılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirten Thys, "Tüm misyonları yerine getirmek için hazırlıklı ve eğitimli olmalıyız." dedi.

Askerlerin stratejik öneme sahip binalara öncelik vermesi gerektiğini ifade eden Thys, bu binaların etrafında askerlerin hareketli olmasının önem taşıdığını vurguladı.

Brüksel’deki terör saldırıları sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehrin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı. Yıl içinde devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

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