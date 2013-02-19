Belçika'da akıl almaz elmas soygunu

Belçika’nın başkenti Brüksel’de havaalanının güvenlik duvarını delerek piste çıkan sekiz kişinin İsviçre’ye gitmeye hazırlanan bir uçaktan milyonlarca dolarlık elmas çaldığı ortaya çıktı.

Brüksel Savcılık Sözcüsü Anja Bijnens, dün gece gerçekleşen olayda silahlı ve maskeli kişilerin iki araçla olay yerine geldiğini ve soygunu kısa sürede gerçekleştirerek kayıplara karıştığını söyledi.

Polis gecenin ilerleyen saatlerinde havaalanı yakınlarında yanmış bir otomobil bulunduğunu ancak olayla ilgili ipuçlarının aranmasına devam edildiğini bildirdi.

Antwerp Dünya Elmas Merkezi’nden Caroline de Wolf, çalınan elmasların tahmini değerinin 50 milyon dolar olduğunu söyledi.

De Wolf, VRT kanalına yaptığı açıklamada, “Çok büyük bir meblağdan bahsettiğimiz ortada” diye konuştu.



'Nasıl oldu biz de anlamadık'



Havaalanı Sözcüsü Jan Van Der Crujsse, soyguncuların havaalanının dış duvarında bir delik açtığını ve bu delikten geçerek doğrudan hareket etmek üzere olan İsviçre uçağına gittiğini söyledi. Van Der Crujsse, araçlarından inip silahlarını çeken soyguncuların direnişle karşılaşmadan ganimeti ele geçirdiğini ve geldikleri yoldan geri döndüklerini belirtti.

Olayın birkaç dakika içinde meydana geldiğini vurgulayan Van Der Crujsse, bölgenin böylesi bir soygun karşısında nasıl bu kadar zayıf olduğunu açıklayamadığını belirterek, “En katı kuralları uyguluyoruz” dedi.