-Belçika'da AB zirvesiyle çakışan genel grev ülkeyi kilitledi BRÜKSEL (A.A) - 30.01.2012 - Belçika'da hükümetin aldığı kemer sıkma önlemlerini protesto eden sendikaların çağrısıyla düzenlenen 1 günlük genel grev ülkeyi kilitledi. Tüm sendikaların destek verdiği genel grev nedeniyle tren ve otobüs seferleri durdu, karayollarında uzun kuyruklar oluştu, posta, eğitim ve sağlık hizmetleri olumsuz etkilendi. AB devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel'de birkaç saat içinde başlayacak borç krizi zirvesiyle çakışan grev nedeniyle Brüksel-Londra arasındaki Eurostar ve Brüksel-Paris-Köln ve Amsterdam arasındaki Thalys hızlı tren seferleri de yapılamıyor. Genel grev nedeniyle hemen tüm fabrikalarda üretim dururken Anvers, Zeebrugge ve Gent limanları devre dışı kaldı. Brüksel havaalanında uçak seferleri kısmen olumsuz etkilenirken AB liderlerinin zirveye gelişinde sorun yaşamadıkları bildirildi. Anvers, Charleroi, Namur ve Liege kentlerinde ve Almanya sınırında bazı ana yolları birkaç saat boyunca trafiğe kapatan protestocular, krizin müsebbibinin bankalar olduğunu ve bedelinin kendilerinden tahsil edilmesini kabullenmeyeceklerini haykırdı. Belçika'da seçimlerden 541 gün sonra, geçen ay kurulabilen 6 partili koalisyon hükümeti, 2012 yılında bütçe açığını AB kriterlerine uygun şekilde yüzde 3'ün altına çekebilmek için 11,3 milyar avroluk kemer sıkma önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.