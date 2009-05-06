Belçika'da 8 cami ibadethane olarak tanındı

İslam'ın 1974'ten bu yana resmi dinler arasında kabul edildiği Belçika'da, Flaman bölge hükümeti, 5'i Türkler'in yönetimindeki 8 camiyi daha ibadet yeri olarak resmen tanıdı.



Belçika Müslümanları Temsil Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Flaman hükümetinin, Türkler yönetimindeki Sint-Niklaas kentindeki Hicret, Genk'teki Yunus Emre, Houthalen'deki Yeşil, Heusden-Zolder'deki Sultan Ahmet ve Mol kentindeki Ensar Camileri yanında Faslılar'ın yönetimindeki Leuven'deki Ali İhsaan ve Genk'teki Hassan Ebno Tabit camileriyle Oostende kentinde Pakistanlılar yönetimindeki Jamia İslamia'nın resmi statü başvurularına onay verildiği bildirildi.



Müslümanlar için yılda yaklaşık 7 milyon Avro ödenek ayıran Belçika, resmi nitelik kazanan camilere Müslümanları Temsil Kurumu (EMB) tarafından atanan imamların ve din görevlilerinin maaşlarını ödüyor.



Bu arada 8 caminin daha tanınmasıyla birlikte, federe yapılı Belçika'da, nüfusun yüzde 55'inin yaşadığı Flaman bölgesinde resmi statü kazanan cami sayısı, 9'u Türkler yönetiminde olmak üzere 15'e yükseldi. Flaman bölgesinde diğer resmi dinlerden Katolikler'in 1814, Protestanlar'ın 40, Ortodokslar'ın 11 ve Anglikanlar'ın 7 kilisesi ile Yahudiler'in 5 sinegogu resmen tanınıyor.



Belçika'da, daha önce Fransızca resmi dilli Valon bölgesinde 43 ve çift dilli Brüksel bölgesinde 4 cami tanınmıştı. Halen değerlendirilen başvurularla birlikte, 170 bini Türk olmak üzere yaklaşık 630 bin Müslümanın yaşadığı Belçika'da, yıl sonuna dek resmi ibadet yeri statüsü kazanan cami sayısının 70'e ulaşması bekleniyor.



