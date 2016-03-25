Brüksel'de IŞİD operasyonu; 6 kişi gözaltında

Belçika polisi, 22 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen ve en az 31 kişinin ölümüne yol açan saldırılarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltılar Perşembe gecesi geç saatlerde Brüksel'in Jette ve Schaerbeek mahallelerinde düzenlenen baskınlarda gerçekleşti.

Gözaltına alınanların kimliklerine ve saldırıyla bağlantılarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Baskın yapılan evlerde patlayıcılar ve bomba yapım malzemelerinin de ele geçirildiği ifade edildi.

Schaerbeek sakinleri, baskın sırasında patlama sesleri duyduklarını söylese de bu patlamaların kontrollü patlama mı yoksa çatışma sonucu mu yaşandığına dair net bir bilgi yok.