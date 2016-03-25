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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de IŞİD operasyonu; 6 kişi gözaltında

Belçika'nın başkenti Brüksel'i sarsan saldırıların ardından güvenlik güçleri operasyonlarına devam ediyor

25 Mart 2016 11:33

Belçika polisi, 22 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen ve en az 31 kişinin ölümüne yol açan saldırılarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltılar Perşembe gecesi geç saatlerde Brüksel'in Jette ve Schaerbeek mahallelerinde düzenlenen baskınlarda gerçekleşti.

Gözaltına alınanların kimliklerine ve saldırıyla bağlantılarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Baskın yapılan evlerde patlayıcılar ve bomba yapım malzemelerinin de ele geçirildiği ifade edildi.

Schaerbeek sakinleri, baskın sırasında patlama sesleri duyduklarını söylese de bu patlamaların kontrollü patlama mı yoksa çatışma sonucu mu yaşandığına dair net bir bilgi yok.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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