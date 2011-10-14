-Belçika'da 6 partili koalisyon müzakereleri başladı BRÜKSEL (A.A) - 14.10.2011 - 488 gündür hükümetsiz kalarak bu alanda dünya rekortmeni olan Belçika'da 6 partili koalisyon müzakereleri başladı. Başbakan adayı olan Valon Sosyalistlerin lideri Elio Di Rupo, 13 Haziran 2010 seçimlerinin ardından ikinci kez üstlendiği hükümeti kurma görevinde önceliği Flaman ve Valon toplumları arasındaki köklü sorunların aşılmasını sağlayacak reform paketine vermişti. İtalyan asıllı Di Rupo, devlet reformu gibi koalisyon müzakerelerini de sonuçlandırabilirse Belçika'nın ilk eşcinsel ve 1974'ten bu yana ilk Valon Başbakanı olacak. Bu arada koalisyon müzakerelerine katılmayan bağımsızlık yanlısı Yeni Flaman İttifakı, ülke nüfusunun yüzde 60'ının Flamanlardan oluşmasına rağmen 6 partili koalisyonun Valon ağırlıklı yapısını eleştirdi. Yeni Flaman İttifakı Başkanı Bart De Wever, Yeşiller'in de dışarda bırakılmasıyla Belçika tarihinde ilk kez Flamanların çoğunluğunu temsil etmeyen yeni hükümeti ''gayrı meşru'' ilan edeceklerini söyledi. Belçika'da geçen yılki erken genel seçimlerde Bart De Wever liderliğindeki Yeni Flaman İttifakı, nüfusun yüzde 60'ını oluşturan ve gelir seviyesi yüksek olan Flaman bölgesinde, bağımsızlık talebiyle oyların yüzde 28'ini almış, en yakın rakibi Hristiyan Demokratlara 10 puan fark atarak birinci olmuş, 150 üyeli parlamentoda 27 koltuk kazanmıştı. Nüfusun yüzde 40'ının yaşadığı Valon bölgesinde ise Sosyalistler, yüzde 38 oyla en yakın rakipleri Liberallerin 15 puan önünde ilk sırayı alarak federal parlamentoda 26 koltuk sahibi olmuştu. 6 partili koalisyonun 150 üyeli parlamentoda 93 koltuğu bulunuyor. Koalisyon hükümeti, devlet reformu için gereken anayasa değişikliklerinde, toplam 13 milletvekiline sahip Flaman ve Valon Yeşillerin de desteğiyle 3'te 2'lik çoğunluğa ulaşmayı hedefliyor.