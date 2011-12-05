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Dünya

Belçika'da 540 gün sonra hükümet kuruldu

Ülkede, 13 Haziran 2010 tarihindeki erken genel seçimlerden bu yana hükümet kurulamıyordu ve...

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Ülkede, 13 Haziran 2010 tarihindeki erken genel seçimlerden bu yana hükümet kurulamıyordu ve bu bir dünya rekoruydu. 

540 gündür hükümetsiz olan Belçika'da, koalisyon ortağı 6 partinin, Valon Sosyalist Elio Di Rupo başkanlığında kurulacak yeni hükümet için koltuk pazarlığı son buldu.

Federe yapılı ülkede, yeni hükümette Flamanca konuşan Flaman ve Fransızca konuşan Valon bölgelerinden Sosyalistler, Hristiyan Demokratlar ve Liberaller yer alacak.

Yeni kabinenin en geç yarın yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

2014 ortasına kadar görev yapacak yeni hükümette, Belçika nüfusunun yüzde 40'ını oluşturan Valonların çoğunlukta olması, muhalefette kalmayı tercih eden bölünme yanlısı Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) tepkisini çekiyor.

Son seçimlerde Flaman bölgesinde oyların yüzde 28,4'ünü alarak en büyük parti olan Bart De Wever liderliğindeki N-VA'ya destek kamuoyu yoklamalarında yüzde 35'i aşmış görünüyor.

İtalyan asıllı eşcinsel Valon Sosyalist Elio Di Rupo (60) başkanlığındaki kabinede şu isimler bulunuyor: 

Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Didier Reynders (Valon Liberal)
Bütçe Bakanı Olivier Chastel (Valon Liberal)
Tarım Bakanı Sabine Laruelle (Valon Liberal)
Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Laurette Onkelinx (Valon Sosyalist)
Kamu İşletmeleri ve Kalkınma Bakanı Paul Magnette (Valon Sosyalist)
İçişleri Bakanı Loelle Milquet (Valon Hristiyan Demokrat)
Adalet Bakanı Annemie Turtelboom (Flaman Liberal)
İltica, Göç ve Sosyal Entegrasyon Bakanı Vincent Van Quickenborne (Flaman Liberal)
Çalışma Bakanı Johan Vande Lanotte (Flaman Sosyalist)
Ekonomi Bakanı Caroline Gennez (Flaman Sosyalist)
Maliye Bakanı Steven Vanackere (Flaman Hristiyan Demokrat)
Savunma Bakanı Pieter De Crem (Flaman Hristiyan Demokrat)

Öte yandan Belçika, 289 günle Irak'ta olan hükümet kuramama rekorununun da yeni sahibi olmuştu.


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