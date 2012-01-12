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Belçika'da "Altın Ayakkabı" Suarez'in BRÜKSEL (A.A)

12 Ocak 2012 12:00

-Belçika'da "Altın Ayakkabı" Suarez'in BRÜKSEL (A.A) - 12.01.2012 - Basındaki haberlerde Galatasaray'ın transfer etmek istediği futbolcular arasında adı geçen Anderlecht'in Arjantinli forveti Matias Suarez, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi. Ostende'de düzenlenen ödül töreninde, 23 yaşındaki Suarez, yılın en iyi futbolcusuna verilen ''Altın Ayakkabı'' ödülünün sahibi oldu. Futbolcu, teknik adam ve gazetecilerin katıldığı oylamada, 2. sırada şu an Benfica'da oynayan, geçen sezon Standard Liege'de top koşturan Belçikalı Axel Witsel, 3. sırada şu an Atletico Madrid'de oynayan, geçen sezon Genk'de forma giyen Thibaut Courtois yer aldı. Arjantin'in Belgrano takımında futbola başlayan ve 2008'de Anderlecht'e transfer olan Suarez, Anderlecht'te 138 maçta 42 gol attı. Belçika basınına göre, Suarez, Arsenal'in de transfer listesinde yer alıyor.

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